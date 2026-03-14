Konon, F4 Akan Gelar Konser Reuni di Indonesia Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal F4 dikabarkan bakal menggelar konser dan menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Konon, boy group asal Taiwan itu bakal menggelar konser reuni di Indonesia pada tahun ini.

Kabar tersebut disampaikan oleh promotor Color Asia Live melalui akun Instagram resminya yang mengunggah logo FF. Simbol tersebut identik dengan F4.

Dalam unggahan itu terdapar tanggal konser yang rencananya digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, pada 30 Mei 2026.

"Bersiaplah, Indonesia! Sesuatu yang spektakuler akan datang untukmu," tulis Color Asia Live melalui akunnya di Instagram, Rabu (18/3).

"Setelah sekian tahun, stars akhirnya sejajar untuk kebangkitan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya," tambahnya.

Color Asia Live juga menyebut bahwa Jakarta akan menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang disambangi.

Akan tetapi, informasi lebih lanjut mengenai konser F4, seperti harga tiket maupun jadwal penjualan, masih belum disampaikan.