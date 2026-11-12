Konon, Gibran bin Jokowi Bakal Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI Jam 11.00 WIB
jpnn.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan informasi soal Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI.
Hal demikian dikatakan dia saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Adapun, Komisi III bersama Jenderal Suyudi rapat untuk membahas skandal penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Habiburokhman mulanya mempersilakan anggota DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dalam rapat bersama Jenderal Suyudi.
Giliran berbicara masuk ke anggota Komisi III Safaruddin yang mendukung Polri menyidangkan etik kasus penyadapan oleh LSP.
Safaruddin selesai menyampaikan pernyataan dalam rapat. Habiburokhman kemudian mempersilakan anggota Komisi III DPR lainnya Benny K Harman berbicara.
Dia mengatakan Benny dipersilakan berbicara lebih awal karena legislator Demokrat itu harus hadir dalam kegiatan MPR.
"Berikutnya tokoh kita, Pak Benny K Harman, karena beliau ikut acara MPR, silakan bicara dahulu," kata Habiburokhman dalam rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis ini.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Wapres RI Gibran bakal menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI pada Kamis ini.
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