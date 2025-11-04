menu
Konon Gubernur Riau Abdul Wahid Bakal Diboyong KPK ke Jakarta, Alamak

Konon Gubernur Riau Abdul Wahid Bakal Diboyong KPK ke Jakarta, Alamak

Konon Gubernur Riau Abdul Wahid Bakal Diboyong KPK ke Jakarta, Alamak
Gubernur Riau Abdul Wahid. Foto: Diskominfo Riau

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membawa Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Hal itu setelah Abdul Wahid dikabarkan kena operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin (3/11).

"Kemungkinan dijadwalkan besok (Selasa 4/11)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, diberitakan ANTARA, Senin (3/11) malam.

Pada kesempatan berbeda, Budi mengatakan bahwa KPK memperkirakan Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11) siang.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau.

"Ya," ujar Fitroh saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

"Benar, sementara masih berproses," ujar Setyo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

