Konon Hotman Paris Turun Tangan dalam Konflik Rumah Tangga Cucu Mooryati Soedibyo

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan rumah tangga cucu Mooryati Soedibyo, Kusuma Anggraini alias Ninik, dengan suaminya yang merupakan perwira polisi, Kompol Arif Purnama Oktora, makin memanas.

Kompol Arif dikabarkan menunjuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya.

Konflik pasangan ini mencuat ke publik setelah Ninik menuduh sang suami berselingkuh dengan selebgram Iris Wullur.

Tuduhan itu disampaikan melalui media sosial dan menuai perhatian publik. Namun, Iris membantah tuduhan tersebut lewat akun TikTok pribadinya.

Tak hanya itu, Ninik juga mengaku kesulitan bertemu dengan anaknya yang masih di bawah umur.

Dia menyebut tidak diperbolehkan mengirimkan makanan dan minuman untuk anaknya oleh pihak suami.

“Enggak boleh kirim makanan minuman ke Ra**. Di-block. Hehe,” tulis Ninik melalui Instagram Story @ninik102, yang dikutip beberapa waktu lalu.

Menanggapi kabar bahwa sang suami menggandeng Hotman Paris, Ninik mengaku tidak terkejut. “Biar saja. Sudah diprediksi bakal seperti ini,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).