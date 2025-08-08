menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Konon Hotman Paris Turun Tangan dalam Konflik Rumah Tangga Cucu Mooryati Soedibyo

Konon Hotman Paris Turun Tangan dalam Konflik Rumah Tangga Cucu Mooryati Soedibyo

Konon Hotman Paris Turun Tangan dalam Konflik Rumah Tangga Cucu Mooryati Soedibyo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Cucu Mooryati Soedibyo, Kusuma Anggraini bersama suaminya, Kompol Arif Purnama Oktora. Foto: Instagram/ninik102

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan rumah tangga cucu Mooryati Soedibyo, Kusuma Anggraini alias Ninik, dengan suaminya yang merupakan perwira polisi, Kompol Arif Purnama Oktora, makin memanas.

Kompol Arif dikabarkan menunjuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya.

Konflik pasangan ini mencuat ke publik setelah Ninik menuduh sang suami berselingkuh dengan selebgram Iris Wullur.

Baca Juga:

Tuduhan itu disampaikan melalui media sosial dan menuai perhatian publik. Namun, Iris membantah tuduhan tersebut lewat akun TikTok pribadinya.

Tak hanya itu, Ninik juga mengaku kesulitan bertemu dengan anaknya yang masih di bawah umur.

Dia menyebut tidak diperbolehkan mengirimkan makanan dan minuman untuk anaknya oleh pihak suami.

Baca Juga:

“Enggak boleh kirim makanan minuman ke Ra**. Di-block. Hehe,” tulis Ninik melalui Instagram Story @ninik102, yang dikutip beberapa waktu lalu.

Menanggapi kabar bahwa sang suami menggandeng Hotman Paris, Ninik mengaku tidak terkejut. “Biar saja. Sudah diprediksi bakal seperti ini,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Cucu Mooryati Soedibyo, Ninik, berseteru dengan suami soal hak asuh anak. Konon sang suami, Kompol Arit libatkan Hotman Paris.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI