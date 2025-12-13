Konon Ini Pemicu Pencopotan Gus Yahya dari Ketum PBNU
jpnn.com - Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis menyebutkan pencopotan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari ketum organisasinya bukan berawal dari masalah konsesi tambang.
Hal demikian dikatakan Cholil menjawab pertanyaan soal isu konsesi tambang sebagai pemicu konflik PBNU hingga mengakibatkan pencopotan Gus Yahya.
Cholil mengatakan pencopotan Gus Yahya dari Ketum PBNU akibat adanya penetrasi zionis di organisasi seperti menjadi risalah rapat Syuriyah.
"Lebih pada pertama, indikasi adanya penetrasi zionis di PBNU," kata pria kelahiran Jawa Timur (Jatim) itu dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (13/12).
Sebab, ujar Cholil, nama PBNU tercoreng ketika terjadi penetrasi zionis di organisasi dengan logo bernuansa hijau itu.
Terlebih lagi, kata dia, PBNU selama ini selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti menjadi ketetapan Masyayikh dan Qanun Asasi.
"Persepsi ini akan merusak terhadap kredibilitas dan nama baiknya PBNU," kata Cholil.
Selain penetrasi zionis, lanjut dia, Gus Yahya dicopot dari kursi Ketum PBNU karena ada masalah tata kelola organisasi.
Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis menyebutkan pencopotan Gus Yahya Cholil Staquf dari ketum organisasinya bukan berawal dari masalah tambang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pj Ketum Pimpin Rapat Gabungan, Hasilnya Muhammad Nuh Ditunjuk Sebagai Katib Aam PBNU
- 2 Usul Penting PWNU DKI Jakarta kepada PBNU
- Forum Kiai NU Jawa Mengancam akan Mendirikan PBNU Tandingan
- Siap jadi Mediator Konflik PBNU, IKA PMII Dorong Muktamar Bersama
- Wasekjen PBNU: Urusan Tambang Bukan Dasar Pencopotan Gus Yahya dari Kursi Ketum
- Gus Yahya Tak Masalah Jika Muktamar NU Digelar Besok Pagi