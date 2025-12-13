Konon Ini Pemicu Pencopotan Gus Yahya dari Ketum PBNU

jpnn.com - Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis menyebutkan pencopotan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari ketum organisasinya bukan berawal dari masalah konsesi tambang.

Hal demikian dikatakan Cholil menjawab pertanyaan soal isu konsesi tambang sebagai pemicu konflik PBNU hingga mengakibatkan pencopotan Gus Yahya.

Cholil mengatakan pencopotan Gus Yahya dari Ketum PBNU akibat adanya penetrasi zionis di organisasi seperti menjadi risalah rapat Syuriyah.

"Lebih pada pertama, indikasi adanya penetrasi zionis di PBNU," kata pria kelahiran Jawa Timur (Jatim) itu dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (13/12).

Sebab, ujar Cholil, nama PBNU tercoreng ketika terjadi penetrasi zionis di organisasi dengan logo bernuansa hijau itu.

Terlebih lagi, kata dia, PBNU selama ini selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti menjadi ketetapan Masyayikh dan Qanun Asasi.

"Persepsi ini akan merusak terhadap kredibilitas dan nama baiknya PBNU," kata Cholil.

Selain penetrasi zionis, lanjut dia, Gus Yahya dicopot dari kursi Ketum PBNU karena ada masalah tata kelola organisasi.