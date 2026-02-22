Konon Inilah Foto Bandar Narkoba Penyuap AKBP Didik Putra Kuncoro
jpnn.com - Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan status tersangka terhadap Koko Erwin yang disebut sebagai bandar narkoba menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro Rp 1 miliar.
Saat penyuapan terjadi, AKBP Didik masih menjabat Kapolres Bima Kota, NTB.
Status tersangka penyuap perwira menengah polisi melalui perantara AKP Malaungi itu terungkap dari hasil konfirmasi singkat Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid melalui pesan tertulis aplikasi WhatsApp, Jumat (20/2/2026).
"Iya mas (Koko Erwin tersangka)," kata Kombes Kholid.
Namun, Kombes Kholid belum memberi penjelasan lebih jauh perihal langkah hukum lanjutan dari penetapan Koko Erwin sebagai tersangka.
"Iya, masih dalam pencarian dan penangkapan, setelah itu akan diterbitkan status DPO (Daftar Pencarian Orang)," ungkapnya.
Nama, Koko Erwin kali pertama muncul dari konferensi pers yang digelar kuasa hukum AKP Malaungi, Asmuni.
Kuasa hukum AKP Malaungi, Asmuni memperlihatkan foto Koko Erwin, bandar narkoba yang diduga menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro Rp 1 miliar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bongkar Peredaran Narkoba, Polres Situbondo Bekuk 2 Pengedar & Sita Lebih 27 Gram Sabu-Sabu
- Kasus Narkoba di Medan Menjadi-jadi, 718 Tersangka Ditangkap dalam 100 Hari
- Penjelasan Kejari Batam soal Kasus ABK Fandi Dituntut Mati terkait Narkoba
- Kapolri Buat Kebijakan Tes Urine Polri, Legislator: Jangan Sekadar Pencitraan
- Istri AKBP Didik dan Aipda Dianita Positif Narkoba, Alamak
- 5 Pernyataan AKBP Didik Dalam Surat, Nomor 4 Sukar Diatasi