Konon, iPhone Fold Akan Mulai Dijual Desember 2026

Analis saham dari Barclays, Tim Long memperdiksi bahwa ponsel lipat pertama Apple yang saat ini digadang-gadang bernama iPhone Fold baru akan mulai dijual pada Desember 2026.

Berdasarkan laporan CNET, Jumat (20/3) waktu setempat, prediksi itu disampaikan Tim Long dalam catatan risetnya untuk bank investasi tersebut.

Meski begitu, perkiraan perangkat berubah dari analisis sebelumnya yang memperkirakan iPhone Fold bakal dijual pada September 2026.

Sejauh ini, Tim Long merupakan satu-satunya analis yang mengemukakan spekulasi tersebut.

Dia mengatakan masalah rantai pasok menjadi alasan dari mundurnya waktu penjualan itu.

Sebagian besar analis Apple memperkirakan iPhone Fold bakal debut atau mulai dijual pada September 2026 bersama dengan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.

Apple masih belum berkomentar menanggapi analisis ini. Akan tetapi, jika informasi peluncuran iPhone Fold benar, maka ini akan menjadi pengubah situasi pasar.