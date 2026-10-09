Konon, Jokowi Masih Tetap Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjabat selama dua periode.

Hal demikian disampaikan Ketua DPP PSI Bestari Barus saat menjawab pertanyaan awak media menyikapi ucapan Jokowi yang bilang pemilu masih jauh terkait kelanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut dia, jawaban Jokowi soal pemilu masih jauh tidak menghapus dukungan yang pernah dilontarkan eks Gubernur Jakarta itu sebelumnya.

"Pemilu masih jauh itu, kan, tidak kemudian menggugurkan apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa mengawal Prabowo-Gibran bahkan sampai dua periode," kata Bestari kepada awak media, Jumat (9/10).

Dia melanjutkan hingga saat ini belum ada perubahan arah dukungan, baik dari pihak PSI maupun dari Jokowi sendiri.

Eks anggota DPRD Jakarta itu mengatakan sikap Jokowi terkat keberlanjutan pemerintahan masih terikat pada komitmen awal.

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"Kalau mengenai jawaban Pak Jokowi pemilu masih lama, konteksnya masih mengikat ke apa yang telah disampaikan lebih awal, kecuali ada kata-kata yang mengubah itu, maka kami pun akan dengan segera bersikap," ungkapnya.

Bestari juga merasa tak mungkin sikap Jokowi terhadap keberlanjutan Prabowo-Gibran berubah ketika berbicara pemilu masih jauh.