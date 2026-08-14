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Konon, Kebakaran di Bromo Sudah Padam, Tinggal Proses Pendinginan

Konon, Kebakaran di Bromo Sudah Padam, Tinggal Proses Pendinginan
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Tim gabungan yang melaksanakan pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur (Jatim), Jumat (14/8). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur (Jatim) telah teratasi.

Saat ini petugas tinggal melalukan proses pendinginan dan pemantauan intensif mencegah munculnya api akibat bara di bekas lokasi terbakar.

Terlebih lagi, pemantauan lapangan yang dilakukan Manggala Agni beserta tim gabungan hingga Jumat (14/8) ini masih ada bara di sejumlah area.

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Proses penyisiran dan pendinginan dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) bersama Satgas Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan padamnya kebakaran di TNBTS menjadj kerja lintas sektor.

Dia mengungkap beberapa lembaga seperti BBTNBTS, Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, hingga masyarakat turut membantu pemadaman kebakaran.

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"Perkembangan ini merupakan hasil kerja keras petugas di lapangan bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, masyarakat, relawan, dan seluruh pihak terkait," ujar Ristianto kepada awak media, Jumat.

Setelah proses pendinginan selesai, tim pemadam akan melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas umum serta sarana pelayanan wisata di kawasan terdampak.

Kemenhut menyebut kabar dibukanya kawasan TNBTS di Jawa Timur (Jatim) akan diputuskan setelah dilakukan pendinginan area.

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