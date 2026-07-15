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Konon, Keppres Pengangkatan Jampidsus Pengganti Febrie Bakal Terbit Pekan Ini

Konon, Keppres Pengangkatan Jampidsus Pengganti Febrie Bakal Terbit Pekan Ini
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Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengisyaratkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Jampidsus definitif pengganti Febrie Adriansyah akan terbit pekan ini. 

"Insyaallah. Insyaallah," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

Pras sapaan Prasetyo Hadi menuturkan Keppres akan terbit setelah proses yang dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA).

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"Ya, menunggu tadi, proses-proses tadi. TPA," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, posisi Jampidsus saat ini masih dijabat sementara oleh Jamwas Rudi Margono setelah pengunduran diri Febrie yang belakangan menjadi tersangka kasus korupsi dan TPPU.

Jaksa Agung lantas mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Kuntadi untuk posisi Jampidsus. 

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Jaksa Agung juga mengusulkan nama pengganti Kuntadi untuk posisi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, yakni Patris Yusrian Jaya.

Yusrian saat ini mengemban jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dengan pangkat pembina utama madya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut nama Kuntadi memang diusulkan Jaksa Agung sebagai Jampidsus pengganti Febrie Adriansyah yang terjerat korupsi.

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