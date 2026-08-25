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Konon, Langkah Menhut Tinjau Penanganan Karhutla Sesuai Perintah Prabowo

Konon, Langkah Menhut Tinjau Penanganan Karhutla Sesuai Perintah Prabowo
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Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Jambi, Selasa (25/8). Source for JPNN

jpnn.com, JAMBI - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto tengah berupaya memperkuat dukungan TNI-Polri dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal demikian dikatakan dia demi menanggapi pertanyaan mengenai dirinya dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat tak mendampingi Prabowo dalam penanganan karhutla di Kalimatan serta Sumatera. 

Raja Juli mengatakan Kepala Negara tentu melihat dukungan personel dan alat sebagai langkah penting menangani karhutla.

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"Oleh karena itu, Bapak Panglima TNI dan Kapolri yang diajak dalam rombongan,” kata Menhut dalam kunjunganya meninjau karhutla di Jambi, Selasa (25/8).

Raja Juli justru memastikan komunikasinya dengan Presiden Prabowo tetap positif menyikapi penanganan karhutla.

“Komunikasi saya sebagai pembantu presiden dengan Bapak Presiden berjalan dengan baik. Beliau bos yang komunikatif," kata dia.

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Adapun, Menhut telah mengunjungi sejumlah wilayah, Sumsel, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Jambi untuk memantau penanganan karhutla. 

Raja Juli mengaku terjun langsung ke beberapa wilayah terdampak bencana berdasarkan perintah Presiden Prabowo untuk menangani karhutla. 

Menhut Raja Juli Antoni mengaku menerima perintah Presiden Prabowo untuk terjun ke lapangan tinjau penanganan karhutla.

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