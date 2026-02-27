Konon Lindi Fitriyana sudah Hamil Sebelum Dinikahi Virgoun

jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan Virgoun Tambunan dengan Lindi Fitriyana, kembali menjadi bahan gosip.

Kali ini, muncul kabar yang menyebut Lindi diduga sudah hamil sebelum resmi menikah.

Isu tersebut mencuat dari pernyataan mantan kekasih Virgoun, Luna Alhamdy Putri.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan di Balik Tanggal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana

Dia mengaku melihat kondisi Lindi yang menurutnya sudah menunjukkan tanda-tanda kehamilan sebelum akad berlangsung.

“Aku, kan putus, lalu tiba-tiba wanita ini datang lagi, tetapi posisinya sudah seperti itu (hamil),” ujar Luna, dikutip dari kanal Starpro Indonesia di YouTube, Jumat (27/2).

Luna juga menyinggung perubahan fisik Lindi yang disebutnya cukup terlihat.

Baca Juga: Respons Inara Rusli Soal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana

Menurutnya, bagian perut Lindi tampak mulai membesar sehingga memunculkan dugaan publik.

“Kalau kalian bisa melihat kondisi perutnya itu mulai besar,” tambahnya.