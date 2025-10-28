Konon Megawati Sudah Mengingatkan Pembangunan Whoosh Tak Dipaksakan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan MY Esti Wijayanti menyebut ketum partainya Megawati Soekarnoputri pada 2015 sebenarnya sudah mengingatkan pembangunan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh untuk tidak dipaksakan.

"Ya, kalau soal Whoosh, saya kira Bu Megawati, kan, sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal," kata Esti di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal dugaan penggelembungan biaya atau markup dalam pembangunan Whoosh.

Legislator DPR RI itu menyebutkan Megawati apda 2015 bahkan mempertanyakan manfaat dari pembangunan Whoosh yang tereksekusi era Joko Widodo (Jokowi).

"Apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan, lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu," kata Esti menirukan pernyataan Megawati.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu mendukung upaya penegakan hukum jika ada pelanggaran dari pembangunan Whoosh.

"Sesuatu yang memang, tuh, terbukti ada korupsi di situ, ya, memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu," kata Esti.

Sebelumnya, Mahfud MD mengaku siap dipanggil KPK jika lembaga antirasuah berniat mengusut perkara hukum dalam pembangunan Whoosh.