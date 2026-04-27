Konon, Pelaku Penyerangan Andrie Yunus Pakai Identitas Orang Lain Registrasi Nomor Ponsel

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyebutkan pihaknya mencium dugaan penyalahgunaan identitas dilakukan para pelaku penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Hal demikian dikatakan Saurlin dalan konferensi pers di kantornya, Senin (27/4) terkait hasil pemantauan Komnas HAM dalam kasus penyerangan air keras.

Saurlin menuturkan para terduga pelaku disinyalir memakai identitas orang lain guna meregistrasi nomor ponsel sebelum aksi penyerangan.

"Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain untuk meregistrasi nomor HP telepon selulernya," kata dia, Senin.

Saurlin melanjutkan identitas yang disalahgunakan sebenarnya dimiliki ibu sampai lansia demi meregistrasi nomor ponsel.

"Nomor-nomor tersebut baru diaktifkan satu dua hari sebelum peristiwa, antara rentang 10 sampai 11 Maret," ujarnya.

Saurlin mengatakan hasil pemantauan Komnas HAM juga menemukan seorang terduga pelaku pulang dan pergi dari sebuah rumah di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan rumah itu belakangan berstatus aset Kemenhan yang diperuntukkan bagi Badan Intelijen Strategis (BAIS).