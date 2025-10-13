Konon, Pemerintahan Prabowo Mampu Tekan Angka Karhutla pada 2025

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah dalam setahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto mampu menekan menekan angka karhutla 2025 dibandingkan 2024.

Raja Juli berkata demikian dalam acara Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (13/10).

"Tahun pertama Presiden Prabowo Subiato beliau dapat menekan angka karhutla dari tahun sebelumnya di 2024 yakni 375,805 kini menjadi 213,985 hekatare," ujar dia dalam keterangan persnya, Senin.

Raja Juli bahkan mengatakan total luasan karhutla 2025 jauh lebih sedikit dibandingkan data 2023 seluas 1,16 juta hektare.

"Saat ini tahun 2025 menjadi hanya 213 ribu hektare. Ini bukan hanya capaian angka, tetapi hasil kerja keras lintas lembaga, dukungan masyarakat, dan sistem deteksi dini yang semakin efektif,” lanjut eks Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Menhut mengatatakan penurunan angka karhutla pada 2025 ini berkat kepedulian Kepala Negara yang terus memantau kasus kebakaran alam di Indonesia.

"Consern Presiden bahwa Karhutla membahayakan masyarakat dan berimbas pada ekonomi. Oleh karena itu beliau sangat serius memerintahkan kami dalam penanganan Karhutla," ujar Raja Juli.

Dalam acara ini turut hadir Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.