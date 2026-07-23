Konon, Pensiunan Jaksa Jadi Pengacara Febrie Setelah Hotman Mundur

jpnn.com, JAKARTA - Advokat senior Hotman Paris Hutapea mundur sebagai pengacara eks Jampidsus Febrie Adriansyah yang menjadi tersangka kasus korupsi PT ASABRI dan TPPU di Kejagung.

Hotman mengatakan dokter memintanya harus menjalani perawatan dari penyakit saraf, sehingga tak bisa menjadi pengacara Febrie.

Pengacara kondang itu mengaku sudah berbicara ke Febrie pada Selasa (21/7) kemarin untuk mundur sebagai pengacara mantan Kejati Jakarta itu.

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"Ya, saya sudah bilang ke dia (Febrie, red) bahwa saya, karena kondisi kesehatan yang bisa parah," kata Hotman ditemui di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (23/7) ini.

Hotman mengatakan Febrie sudah memiliki pengacara setelah proses pengunduran diri pria kelahiran Sumatera Utara (Sumut) itu.

Dia mengatakan pengacara Febrie saat ini berstatus pensiunan jaksa bernama Farisi dan pernah menjadi anak buah dari alumnus Universitas Parahyangan itu.

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"Itu pensiunan jaksa senior itu, tetapi memang dahulu pernah kerja sama gue juga, pernah anak buah saya dan ada tim lain," kata Hotman.

Dia menyebutkan Febrie bisa memahami keputusan mundur sebagai pengacara dengan alasan fokus ke kesehatan.