Konon, Perkap Soal Penempatan Anggota Polri Aktif Melahirkan Kepastian Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 menghadirkan kejelasan terkait batasan kementerian atau lembaga yang bisa ditempati anggota Polri aktif.

"Perkap baru ini menjadi jelas dan terang batasan kementerian atau lembaga mana yang relevan dengan tugas dan fungsi kepolisian," kata Lallo kepada awak media, Jumat (12/12).

Legislator fraksi NasDem itu juga menilai Perkap Nomor 10 Tahun 2025 menghadirkan kepastian hukum terkait penempatan anggota Polri di luar organisasi induk.

"Melahirkan kepastian hukum dan konstitusi bagi peran anggota kepolisian di luar Institusi kepolisian," ujar Lallo.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Perkap Nomor 10 Tahun 2025 berkaitan penempatan anggota polisi di luar organisasi induk.

Perkap menyatakan ada 17 kementerian atau lembaga yang bisa ditempati anggota Polri aktif di luar organisasi induk, yakni Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Kementerian Kehutanan.

Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ATR/BPN, Lemhannas, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, BNN, BNPT, BIN, BSSN, hingga KPK.

Lallo menuturkan Perkap Nomor 10 Tahun 2025 sebenarnya menjadi jawaban dari putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.