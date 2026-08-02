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Konon Persib Langsung Bertemu Persebaya di Final Piala Presiden 2026

Konon Persib Langsung Bertemu Persebaya di Final Piala Presiden 2026
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Skuad Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG - Format pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026 dikabarkan mengalami perubahan.

Dalam surat edaran yang beredar di media sosial dengan nomor: 150/PP-OC/VIII/2026, tertera informasi perihal pemberitahuan klasemen akhir Piala Presiden 2026.

Surat tersebut ditujukan kepada dua peringkat teratas klasemen Grup A, yakni Persib Bandung dan Arema FC.

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Surat yang ditandatangani Ketua Panitia Pelaksana Tsamara Amany pasa 1 Agustus 2026 itu memberitahukan bahwa masing-masing juara grup langsung bertemu di babak final. Sementara runner-up, saling memperebutkan tempat ketiga.

Adapun surat itu beredar luas di media sosial, Minggu (2/8/2026).

Dalam surat itu dijelaskan, klub yang menempati peringkat pertama di Grup A maupun Grup B akan bertandang di babak final. Adapun Persib menjadi juara Grup A dan Persebaya juara Grup B.

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"Klub yang menempati peringkat pertama akan bertanding pada pertandingan final Piala Presiden 2026," tulis keterangan surat tersebut sebagaimana dilihat JPNN.com

Sementara Arema FC dan Persija Jakarta yang menjadi runner up Grup A dan B, akan berhadapan untuk memperebutkan posisi juara ketiga.

Persib Bandung dikabarkan langsung bertemu Persebaya Surabaya dalam final Piala Presiden 2026.

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