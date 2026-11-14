Konon, PKB Tak Usul Nama ke Prabowo untuk Jabat Wapres Pengganti Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua fraksi PKB di MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyebutkan partainya tak mengusulkan nama kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk bisa menjabat Wapres RI.

"Tidak ada usulan PKB mengusulkan nama," kata Neng Eem kepada awak media, Sabtu (14/12).

Diketahui, posisi Wapres RI kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti pada Kamis (12/11) ke MPR RI.

Neng Eem mengatakan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR RI.

"Kami sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden," kata dia.

MPR pada Jumat (13/11) kemarin mengirim surat kepada Prabowo untuk menyerahkan dua nama cawapres ke lembaga yang dipimpin Ahmad Muzani itu.

Kepala Negara memiliki 14 hari untuk mengirim dua nama kandidat Wapres RI ke MPR RI untuk kemudian diproses tim verifikasi.

Neng Eem menyebut PKB memilih menunggu proses konstitusional yang menjadi kewenangan MPR setelah Presiden menyampaikan dua nama calon.