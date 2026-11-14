Konon, PKB Tak Usul Nama ke Prabowo untuk Jabat Wapres Pengganti Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Ketua fraksi PKB di MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyebutkan partainya tak mengusulkan nama kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk bisa menjabat Wapres RI.
"Tidak ada usulan PKB mengusulkan nama," kata Neng Eem kepada awak media, Sabtu (14/12).
Diketahui, posisi Wapres RI kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti pada Kamis (12/11) ke MPR RI.
Neng Eem mengatakan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR RI.
"Kami sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden," kata dia.
MPR pada Jumat (13/11) kemarin mengirim surat kepada Prabowo untuk menyerahkan dua nama cawapres ke lembaga yang dipimpin Ahmad Muzani itu.
Kepala Negara memiliki 14 hari untuk mengirim dua nama kandidat Wapres RI ke MPR RI untuk kemudian diproses tim verifikasi.
Neng Eem menyebut PKB memilih menunggu proses konstitusional yang menjadi kewenangan MPR setelah Presiden menyampaikan dua nama calon.
Ketua fraksi PKB di MPR RI Neng Eem menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama cawapres.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Sultan Tegaskan DPD RI Dukung Pilihan Presiden
- PKB Usulkan Cak Imin Gantikan Gibran? Gus Khozin Beri Penjelasan
- Soal Cawapres Pengganti Gibran, Cak Nawardi Berharap Presiden Mendengar Suara Senator
- Prof Jimly Sebut UUD Tidak Mewajibkan Calon Wapres dari Partai Pengusung
- Hari Ini Prabowo ke Palu sebelum ke Luar Negeri, Zulhas: Saya Ikut Mendampingi
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Harus Setara PNS, Dokumen Sudah di Tangan Prabowo, Kapan Bisa Dilaksanakan?