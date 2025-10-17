Konon, Prabowo Kerja Keras Selama Setahun Jabat Presiden RI, Tak Punya Tanggal Merah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan Presiden RI Prabowo Subianto terus bekerja keras selama setahun memimpin Indonesia.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (17/10) soal setahun kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Satu tahun Pak Prabowo kerja keras untuk memenuhi keberpihakannya ke rakyat," kata Sjafrie, Jumat.

Eks Pangdam Jaya itu mengatakan Prabowo saking bekerja keras tak memikirkan hari libur selama setahun menjabat Presiden RI.

"Jadi, beliau tidak punya tanggal merah," kata Sjafrie.

Alumnus Akmil 1974 itu melanjutkan saat ini fokus utama Presiden Prabowo ialah mewujudkan kemandirian pangan di Tanah Air.

"Beliau selalu memikirkan bagaimana keberpihakannya kepada rakyat terutama yang menyangkut soal swasembada pangan," kata Sjafrie.

Diketehui, Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat Presiden dan Wapres RI setelah dilantik MPR RI pada 20 Oktober 2024.