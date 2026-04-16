Konon Prabowo Reshuffle Kabinet Besok, Bahlil Jadi Menko?

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji merespons isu reshuffle kabinet.

Kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle kabinet beredar sejak kemarin.

Konon Prabowo bakal mereshuffle kabinet pada Jumat (17/4).

Sarmuji mengatakan partainya tidak tahu kebenaran kabar tersebut, tetapi menghormati hak prerogatif Prabowo untuk merombak kabinet.

"Saya enggak tahu, itu, kan, wewenang presiden. Nanti tergantung Pak Presiden merenung, perlu enggak, ya, reshuffle. Begitu kira-kira," kata dia menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).

Sarmuji menegaskan Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan era Prabowo belum mendengar wacana reshuffle.

Dia dan pengurus saat ini masih menunggu informasi perkembangan politik dari Ketum Bahlil Lahadalia yang baru tiba dari Prancis mendampingi Presiden Prabowo.

"Saya belum ketemu Ketua Umum yang baru mendampingi Presiden Prabowo ke Rusia dan Perancis. Mudah-mudahan malam nanti saya ketemu ketua umum. Mudah-mudahan," ujarnya.