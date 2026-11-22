Konon, Prabowo Segera Bertemu Ketum Partai Bahas Nama Cawapres
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (22/11), berencana menemui pimpinan partai pendukung pemerintah membahas nama kandidat untuk menempati posisi Wapres RI.
"Insyaallah hari ini ada rencana," kata dia saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Minggu (22/11).
Menteri ESDM itu menyebut pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketum partai pendukung pemerintah pada Minggu bisa saja ditunda.
Namun, kata Bahlil, Prabowo pasti bertemu dengan para ketum partai pendukung pemerintah sebelum 25 November.
Sebab, kata dia, 25 November menjadi waktu Presiden Prabowo menyerahkan dua nama cawapres ke MPR RI.
"Sebelum 25 (November, red) itu pasti ada pertemuan antara partai koalisi dengan Bapak Presiden dalam rangka membahas proses, daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden ke MPR," ujarnya.
Posisi Wapres RI masih kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti ke MPR RI.
Bahlil mengatakan pertemuan Prabowo bersama ketum partai bakal memberi kesempatan ke parpol mengusulkan nama yang dianggap layak diusulkan sebagai Cawapres RI.
Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan pada Minggu (22/11) menemui para ketum partai pro-pemerintah membahas pengisian posisi Wapres RI.
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