Konon Prabowo Sudah Cium Pengkhianatan Sejak 2025

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengetahui adanya indikasi pengkhianatan di lingkungan terdekatnya sebelum kasus penyadapan terungkap.

Praktisi intelijen sekaligus mantan anggota Tim Mawar Kopassus Fauka Noor Farid mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengingatkan mengenai potensi keberadaan musuh dalam selimut di sekitar Presiden.

Menurut Fauka, indikasi tersebut bahkan sudah terdeteksi sejak gelombang demonstrasi pada 2025.

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"Di lingkungan terdekat ada orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut. Saya sudah pernah mengingatkan, dan Pak Prabowo pun tahu risikonya," kata Fauka saat dihubungi wartawan, Rabu (4/11).

Dia menilai kasus penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara bukan persoalan biasa.

Dalam praktik intelijen, penyadapan merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi mengenai target, termasuk mencari kelemahan pihak yang menjadi sasaran.

Informasi yang dihimpun dalam periode tertentu berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Bahkan, kebocoran informasi strategis pemerintah dapat mengancam kepentingan nasional.