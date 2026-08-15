Konon Putri Anne Pilih Pindah Agama Setelah Cerai dari Arya Saloka
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Putri Anne kembali menjadi perhatian seusai mengungkap kehidupan pribadinya setelah bercerai dari Arya Saloka.
Dalam unggahan yang beredar di media sosial, Putri Anne menjawab sejumlah pertanyaan dari warganet.
Salah satunya berkaitan dengan penampilannya yang kini tidak lagi mengenakan hijab.
Seorang warganet mengaku merindukan Putri Anne tampil mengenakan hijab.
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab langsung oleh aktris tersebut.
"Sudah kembali menjadi murid Yesus," kata Putri Anne.
Pernyataan itu menjadi penegasan dari Putri Anne mengenai keyakinan yang kini dianutnya.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan penjelasan lebih panjang mengenai keputusan tersebut.
Kabar mengejutkan datang dari Putri Anne, mantan istri aktor Arya Saloka. Dia dikabarkan pindah agama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Putri Andriani Juficha Meninggal, Konon Putri Anne Pindah Agama
- Nicole Kidman Sempat Takut Jalani Hidup Setelah Cerai dari Keith Urban
- Alasan Ruben Onsu Beber Biaya Renovasi Rumah Bekas Bersama Sarwendah
- Bisa Bertemu Kapan pun Dengan Anak, Revand Narya Ungkap Soal Ini
- Ruben Onsu Ungkap Rasa Syukur Bisa Berkumpul Lagi dengan Anak-anaknya
- Kuasa Hukum Ungkap Perkembangan Terbaru Mediasi Ruben dan Sarwendah