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Konon Putri Anne Pilih Pindah Agama Setelah Cerai dari Arya Saloka

Konon Putri Anne Pilih Pindah Agama Setelah Cerai dari Arya Saloka
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Putri Anne, mantan istri Arya Saloka. Foto: Instagram/anneofficial1990

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Putri Anne kembali menjadi perhatian seusai mengungkap kehidupan pribadinya setelah bercerai dari Arya Saloka.

Dalam unggahan yang beredar di media sosial, Putri Anne menjawab sejumlah pertanyaan dari warganet.

Salah satunya berkaitan dengan penampilannya yang kini tidak lagi mengenakan hijab.

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Seorang warganet mengaku merindukan Putri Anne tampil mengenakan hijab.

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab langsung oleh aktris tersebut.

"Sudah kembali menjadi murid Yesus," kata Putri Anne.

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Pernyataan itu menjadi penegasan dari Putri Anne mengenai keyakinan yang kini dianutnya.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan penjelasan lebih panjang mengenai keputusan tersebut.

Kabar mengejutkan datang dari Putri Anne, mantan istri aktor Arya Saloka. Dia dikabarkan pindah agama.

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