Konon, Putusan MK Buka Pintu Pemakzulan Gibran Bin Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum pemohon gugatan terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka, Refly Harun menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Sebab, ujar Refly, putusan MK dalam permohonan PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan Gibran tak memiliki ijazah SMA.

Hal demikian dikatakan Refly menyikapi putusan MK pada Selasa (6/10) ini dalam gugatan PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah SMA sebagai syarat pencalonan Gibran.

"Pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA dan itu secara sah dan meyakinkan," kata dia dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa ini.

Refly mengatakan putusan MK menjadi peluang Gibran dimakzulkan, karena terbukti tak memenuhi syarat ijazah SMA untuk maju Cawapres 2024.

"Artinya, terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeachment atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Terlebih lagi, kata Refly, putusan MK menyerahkan ke lembaga lain untuk menindaklanjuti fakta Gibran tak memiliki ijazah SMA.

Dia menyebut putusan MK menjadi tanda DPR menjadi pihak yang berwenang menindaklanjuti fakta Gibran tak memiliki ijazah SMA saat menjadi cawapres.