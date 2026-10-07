menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Konon, Putusan MK Buka Pintu Pemakzulan Gibran Bin Jokowi

Konon, Putusan MK Buka Pintu Pemakzulan Gibran Bin Jokowi

Konon, Putusan MK Buka Pintu Pemakzulan Gibran Bin Jokowi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ANTARA/Asprilla Dwi Adha)

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum pemohon gugatan terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka, Refly Harun menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Sebab, ujar Refly, putusan MK dalam permohonan PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan Gibran tak memiliki ijazah SMA.

Hal demikian dikatakan Refly menyikapi putusan MK pada Selasa (6/10) ini dalam gugatan PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah SMA sebagai syarat pencalonan Gibran.

Baca Juga:

"Pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA dan itu secara sah dan meyakinkan," kata dia dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa ini.

Refly mengatakan putusan MK menjadi peluang Gibran dimakzulkan, karena terbukti tak memenuhi syarat ijazah SMA untuk maju Cawapres 2024. 

"Artinya, terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeachment atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Baca Juga:

Terlebih lagi, kata Refly, putusan MK menyerahkan ke lembaga lain untuk menindaklanjuti fakta Gibran tak memiliki ijazah SMA.

Dia menyebut putusan MK menjadi tanda DPR menjadi pihak yang berwenang menindaklanjuti fakta Gibran tak memiliki ijazah SMA saat menjadi cawapres. 

Kuasa hukum pemohon Refly Harun menilai putusan MK dalam perkara PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 membuka peluang pemakzulan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI