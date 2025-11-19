menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Konon Ruben Onsu Dipersulit Bertemu Anak, Kuasa Hukum Ungkap Begini

Konon Ruben Onsu Dipersulit Bertemu Anak, Kuasa Hukum Ungkap Begini

Konon Ruben Onsu Dipersulit Bertemu Anak, Kuasa Hukum Ungkap Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presenter Ruben Onsu dan kuasa hukumnya, Minola Sebayang di Polda Metro Jaya, Kamis (31/7/2025). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu sempat diisukan menunggak cicilan mobil yang membuat debt collector datang ke rumah Sarwendah.

Di tengah isu tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan kabar terbaru perihal kliennya dengan buah hatinya.

Dia menyebut Ruben Onsu dipersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya selama dua bulan terakhir.

Baca Juga:

"Mana yang lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya?," ujar Minola di kawasan Pulo Mas, Jakarta Timur, baru baru ini.

Dia pun mengungkapkan momen kurang mengenakkan yang sempat dialami Ruben Onsu.

Salah satunya, saat Ruben datang ke acara balet sang buah hati sambil membawa bunga, tetapi justru tak bisa bertemu.

Baca Juga:

"Sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir, bawa bunga, tetapi kemudian anaknya enggak pernah keluar-keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain," tutur Minola.

Tak hanya itu, Ruben juga sulit untuk bisa mengantar anak-anaknya ke sekolah.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang menyebut, kliennya dipersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya selama dua bulan terakhir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI