Konon Ruben Onsu Dipersulit Bertemu Anak, Kuasa Hukum Ungkap Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu sempat diisukan menunggak cicilan mobil yang membuat debt collector datang ke rumah Sarwendah.

Di tengah isu tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan kabar terbaru perihal kliennya dengan buah hatinya.

Dia menyebut Ruben Onsu dipersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya selama dua bulan terakhir.

"Mana yang lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya?," ujar Minola di kawasan Pulo Mas, Jakarta Timur, baru baru ini.

Dia pun mengungkapkan momen kurang mengenakkan yang sempat dialami Ruben Onsu.

Salah satunya, saat Ruben datang ke acara balet sang buah hati sambil membawa bunga, tetapi justru tak bisa bertemu.

"Sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir, bawa bunga, tetapi kemudian anaknya enggak pernah keluar-keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain," tutur Minola.

Tak hanya itu, Ruben juga sulit untuk bisa mengantar anak-anaknya ke sekolah.