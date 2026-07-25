menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Konon, Samsung Bakal Pakai Sensor Kamera Sony Menggantikan ISOCELL

Konon, Samsung Bakal Pakai Sensor Kamera Sony Menggantikan ISOCELL

Konon, Samsung Bakal Pakai Sensor Kamera Sony Menggantikan ISOCELL
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi sensor kamera di hp flagship Samsung. (ANTARA/HO-Samsung Electronic Indonesia)

jpnn.com - Samsung dikabarkan tengah menjajal perubahan besar untuk lini ponsel flagship berikutnya.

Galaxy S27 dan Galaxy S27+ disebut sedang diuji menggunakan sensor kamera utama Sony beresolusi 50 MP, menggantikan sensor ISOCELL.

Jika rumor tersebut terwujud saat peluncuran, itu akan menjadi pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade Samsung memakai sensor kamera utama non-ISOCELL pada seri Galaxy S.

Baca Juga:

Sejak Galaxy S5 meluncur pada 2015, kamera utama keluarga Galaxy S selalu mengandalkan sensor buatan Samsung sendiri.

Meski begitu, pengembangan Galaxy S27 masih berada di tahap awal, sehingga spesifikasi yang sedang diuji belum tentu digunakan pada produk final.

Laporan juga menyebut Galaxy S27 dan S27+ tengah diuji dengan kamera ultrawide 12 MP, sementara varian Galaxy S27 Pro dan Ultra dirumorkan akan membawa kamera ultrawide 50 MP.

Baca Juga:

Selain itu, seluruh model Galaxy S27 disebut-sebut bakal mengusung kamera swafoto di bawah layar.

Samsung diperkirakan akan menghadirkan empat model dalam seri ini, yakni Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro, dan Galaxy S27 Ultra.

Samsung dikabarkan tengah menjajal perubahan besar untuk lini ponsel flagship berikutnya, lewat sensor kamera Sony

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI