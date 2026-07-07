Konon Sarwendah Diboikot Warganet, Pihak Ruben Onsu Tegaskan Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah santer dikabarkan diboikot oleh warganet.

Ditanyai terkait persoalan tersebut, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang mengatakan bahwa kliennya tak terkait dengan munculnya boikot tersebut.

"Ruben Onsu tidak terkait dengan masalah sikap dari masyarakat atau netizen untuk melakukan pemboikotan terhadap S," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/7).

Menurutnya, ada hal lain yang tengah diperjuangkan oleh Ruben Onsu saat ini.

"Karena yang kami perjuangkan sebenarnya adalah perjuangan yang berbeda," kata Minola Sebayang.

Dia pun tampak enggan ikut campur atas persoalan tersebut.

Namun, Minola menduga aksi boikot itu merupakan konsekuensi atas sikap dan perilaku Sarwendah di ruang publik, terutama saat melakukan live streaming, yang dianggap kurang pantas dan tak sesuai dengan norma masyarakat Timur.

"Mungkin masyarakat melihat bahwa banyak hal-hal yang membuat netizen atau masyarakat beranggapan perlu adanya sanksi sosial. Ya, jadi artinya itu kan pemboikotan itu merupakan sanksi sosial, sanksi dari masyarakat karena ada hal-hal yang dianggap tidak pantas, ada hal-hal yang dianggap tidak pada dasarnya itu bertentanganlah dengan banyak hal, termasuk dengan norma," tutur Minola Sebayang.