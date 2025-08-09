Konon, Suara Akar Rumput Golkar Kecewa dan Resah Lihat Kondisi Partai
jpnn.com - Politikus senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut suara akar rumput parpolnya kecewa dengan kondisi internal lantaran minimnya konsolidasi dari pengurus pusat.
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan soal kemungkinan menangkap suara dari kader Golkar meminta Munaslub.
"Lho, mereka memang sudah kecewa," kata Ridwan saat dihubungi, Sabtu (9/8).
Dia mengatakan minim konsolidasi ini yang membuat suara Golkar berpotensi turun apabila pemilu dilakukan pada 2025 ini.
"Kalau menghitung kirka Golkar, kirka itu perkiraan keadaan apabila pemilu saat ini, suara Golkar itu jatuh banyak," ujarnya.
Ridwan menyebutkan penurunan suara Golkar dalam kirka begitu dalam, sehingga terjadi keresahan di level akar rumput partai berlambang Pohon Beringin.
"Nah, inilah yang membuat keresahan di desa-desa. Begitu jatuh," ujarnya.
Ridwan menganggap DPP Golkar terlalu sibuk dengan politik di level elite, sehingga tak mau konsolidasi ketika pengurus sudah menjabat sekitar setahun
Politikus senior Golkar Ridwan Hisjam menyebut minim konsolidasi membuat suara Golkar berpotensi turun jika pemilu dilakukan pada 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Komisi XI Disebut Terima Dana CSR BI, Mekeng Sebut Anggota Hanya Mengusulkan
- Pihak yang Mau Munaslub Golkar Ditantang Berani Munculkan Muka
- Ditanya Isu Munaslub, Politikus Senior Golkar Ungkap Penjelasan, Ternyata...
- Terus Mencuatnya Isu Munaslub Golkar Menandakan Ada Masalah di Kepemimpinan Bahlil
- Real Count Pilkada Papua, Golkar Berani Umumkan Mari-Yo sebagai Pemenang
- Data Terbaru Perolehan Suara Mari-Yo di PSU Pilgub Papua, Unggul Signifikan