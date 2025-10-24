Konon, Tak Ada Cawe-Cawe Dalam Seleksi Calon Dekan di UI

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Indonesia saat ini sedang melaksanakan seleksi terhadap bakal calon dekan FMIPA UI, FK UI, FKM UI, FFarmasi UI, Fasilkom UI, FIB UI, FISIP UI, FPsikologi UI, dan Vokasi UI periode 2025–2029.

Juru Bicara Universitas Indonesia (UI) Emir Chairullah menyebut seleksi bakal calon dekan UI bebas dari intervensi apa pun, termasuk politik.

"Tidak ada intervensi politik dalam pemilihan dekan di UI," kata Emir dalam keterangannya, Jumat (24/10).

Dia mengatakan UI menerapkan transparansi dalam pemilihan bakal calon dekan. Hal demikian demi membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas.

Selain itu, pemilihan yang transparan bakal menghasilkan pemimpin yang paling berkualitas dan berintegritas.

"Proses pemilihan dekan di UI dilakukan secara transparan. Melalui proses otonom perguruan tinggi," ujar Emir.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pemilihan dekan seluruh fakultas Universitas Indonesia harus terbebas dari praktik politik aliran maupun intervensi kekuasaan.

"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," kata Lalu, Rabu (22/10).