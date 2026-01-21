Konon, Thomas Djiwandono Bukan Pengurus Gerindra & Mundur Jadi Kader
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono sudah tak masuk struktur kepengurusan partai berlambang kepala burung Garuda setelah pelaksaan Munas.
"Tommy Jiwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak," kata Dasco menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Dasco melanjutkan Tommy sapaan Thomas Djiwandono setelah tak masuk kepengurusan Gerindra, mengajukan pengunduran diri sebagai kader partai per 31 Desember 2025.
"Kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025 demikian," kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Diketahui, nama Tommy bersama Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro masuk menjadi kandidat Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung.
Dasco menuturkan bahwa nama Tommy dan lainnya masuk sebagai kandidat setelah diusulkan langsung Gubernur BI Perry Warjiyo.
"Kemudian yang saya tahu Gubernur BI kemudian mengirimkan surat ke Presiden. Ada tiga nama calon," ujarnya.
Dia mengatakan usulan dari Gubernur BI dikirim ke Presiden RI Prabowo Subianto dan Kepala Negara menyerahkan nama kandidat ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Thomas Djiwandono sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader partainya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkeu Purbaya Soal Thomas Djiwandono Jadi Calon Deputi Gubernur BI
- Izin TPL Dicabut, Martin Mendorong Percepatan RUU Masyarakat Adat dan Komoditas Khas
- Prabowo Ajak Universitas Inggris Dirikan 10 Kampus Berstandar Dunia di Indonesia
- 18.614 UMKM Jadi Supplier Program MBG Prabowo
- Gerindra Rapat Mahkamah Partai soal Sudewo, Hasilnya?
- Begini Perintah Prabowo soal Utang Segunung Kereta Cepat Whoosh