Konon, Thomas Djiwandono Bukan Pengurus Gerindra & Mundur Jadi Kader

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono sudah tak masuk struktur kepengurusan partai berlambang kepala burung Garuda setelah pelaksaan Munas.

"Tommy Jiwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak," kata Dasco menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Dasco melanjutkan Tommy sapaan Thomas Djiwandono setelah tak masuk kepengurusan Gerindra, mengajukan pengunduran diri sebagai kader partai per 31 Desember 2025.

"Kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025 demikian," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Diketahui, nama Tommy bersama Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro masuk menjadi kandidat Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung.

Dasco menuturkan bahwa nama Tommy dan lainnya masuk sebagai kandidat setelah diusulkan langsung Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Kemudian yang saya tahu Gubernur BI kemudian mengirimkan surat ke Presiden. Ada tiga nama calon," ujarnya.

Dia mengatakan usulan dari Gubernur BI dikirim ke Presiden RI Prabowo Subianto dan Kepala Negara menyerahkan nama kandidat ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.