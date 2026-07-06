Konon, Ucapan Selamat Ultah Buat Nadiem dari Dasco Tak Berkaitan Pemberian Amnesti

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak ada makna tersembunyi ketika dirinya mengunggah foto beserta ucapan selamat ulang tahun bagi eks Mendikbud Nadiem Makarim.

Diketahui, dia melalui Instagram akunnya @sufmi_dasco mengucapkan selamat ulang bagi Nadiem pada Sabtu (4/7).

Dasco menjelaskan bahwa mulai Sabtu kemarin ingin membiasakan mengucapkan selamat ulang tahun bagu tokoh bangsa.

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"Jadi, admin saya yang baru, itu dia itu kemudian membiasakan, sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya," kata Ketua Harian Gerindra itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

Dasco mengatakan ke depan ucapan selamat ulang tahun bagi tokoh akan terus diunggah melalui akunnya di Instagram.

Dia mengaku banyak pihak yang bertanya setelah mengunggah ucapan selamat ulang tahun bagi Nadiem.

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"Jadi, kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa? Ya, selamat ulang tahun, ya, begitu," kata dia.

Dasco kemudian menerima pertanyaan soal ucapan selamat ulang tahun buat Nadiem menjadi sinyal pendiri GoJek bakal memperoleh amnesti.