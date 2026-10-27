Konon, Usul Karhutla Jadi Bencana Nasional Menimbang Kesehatan dan Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendukung wacana penetapan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional yang digulirkan beberapa legislator.

Dia menilai dasar usul penetapan karhutla sebagai bencana nasional dengan melihat pertimbangan kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

"Menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah," katanya kepada awak media, Selasa (27/10).

Riyono menyebut pemerintah bisa fokus dalam pemadaman api setelah karhutla ditetapkan bencana nasional.

"Fokus di satu bulan terakhir ini menurut saya itu pemadaman titik-titik api dan menghilangkan asap yang menyelimuti daerah-daerah bencana," ujar legislator fraksi PKS itu.

Riyono mengatakan Indonesia bakal menerima preseden negatif ketika penanganan karhutla tak maksimal tanpa penetapan bencana nasional.

"Menurut saya menjadi preseden yang tidak baik bagi penanganan bencana, khususnya bencana lingkungan," ujar dia.

Riyono mengatakan tanpa penetapan bencana membuat publik melihat pemerintah menganggap karhutla peristiwa biasa ketika dampak sudah meluas ke rakyat.