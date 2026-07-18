menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Konon Vicky Prasetyo Absen dan Tidak Membiayai Persalinan Fangfang

Konon Vicky Prasetyo Absen dan Tidak Membiayai Persalinan Fangfang

Konon Vicky Prasetyo Absen dan Tidak Membiayai Persalinan Fangfang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Vicky Prasetyo. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Istri siri Vicky Prasetyo, Fangfang telah melahirkan buah hati mereka.

Namun, saat proses persalinan Fangfang, Vicky Prasetyo ternyata tidak ikut menemani dan mendampingi.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Fangfang, Emmanuel Alvino.

Baca Juga:

Dia menyebut bahwa kliennya hanya ditemani oleh sang ibunda dan keluarga inti saat proses persalinan.

"Ya, Fangfang itu pada saat lahiran sesar itu hanya ditemani oleh ibunya seorang diri. Ibu dan keluarganya, keluarga dekatnya, keluarga intinya ya, sama anak-anaknya juga yang mengantar," ujar Emmanuel Alvino melalui wawancara virtual, Kamis (16/7) lalu.

"Jadi, pendampingan dari suami sirinya yang bernama VP ini sama sekali tidak ada," sambungnya.

Baca Juga:

Dia juga membantah klaim Vicky Prasetyo soal telah menyiapkan dana untuk persalinan Fangfang.

Emmanuel mengatakan bahwa hal itu berbanding terbalik dengan realita yang dihadapi oleh kliennya.

Istri siri Vicky Prasetyo, Fangfang telah melahirkan buah hati mereka secara caesar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI