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Konon, Volkswagen Group Bakal Melepas Ducati

Konon, Volkswagen Group Bakal Melepas Ducati
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Ilustrasi logo Kantor pusat Volkswagen di Jerman. Foto: Antara

jpnn.com - Rumor mengenai kemungkinan Volkswagen Group melepas Ducati kembali mencuat.

Ducati disebut-sebut menjadi salah satu aset yang berpotensi dijual, di tengah upaya grup otomotif Jerman tersebut memperkuat kondisi keuangannya.

Laporan terbaru menyebutkan sejumlah penasihat investasi mendorong Volkswagen mempertimbangkan penjualan Ducati.

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Wacana itu mengemuka setelah perusahaan berhasil melepas mayoritas saham bisnis mesin kapal Everllence dengan nilai transaksi miliaran euro.

Meski telah memperoleh suntikan dana segar, Volkswagen masih menghadapi beban restrukturisasi yang diperkirakan sangat besar.

Perusahaan juga tengah menjalankan program efisiensi besar-besaran, termasuk rencana memangkas hingga 100 ribu tenaga kerja dan menutup sejumlah pabrik.

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Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap ketatnya persaingan industri otomotif global, terutama dari produsen kendaraan listrik asal China.

Di saat yang sama, investasi besar untuk pengembangan mobil listrik generasi baru turut menekan kondisi finansial perusahaan.

Rumor mengenai kemungkinan Volkswagen Group melepas Ducati kembali mencuat, termasuk Lamborghini

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