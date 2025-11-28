menu
Konon Wardatina Mawa Telah Gugat Cerai, Insanul Fahmi Dilema?
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa dikabarkan telah menggugat cerai Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama Medan.

Meski begitu, Insanul Fahmi mengaku masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya.

Namun, pengusaha tersebut tak menampik keterkejutannya atas kabar gugatan cerai yang dilayangkan sang istri sah.

"Ya sebenarnya, sih, ada kagetnya, ada pikiran kayak masih 50-50 lah untuk mempertimbangkan mencoba untuk ikhlas atau untuk coba memperjuangkan begitu, kan. Karena kalau dipikir-pikir, sebenarnya satu sisi ada anak kayak gitu, kan, satu sisi juga ini sudah berlarut-larut," ujar Insanul Fahmi dalam wawancara melalui Zoom, Jumat (27/2).

Di satu sisi, dia masih ingin mempertahankan rumah tangganya, terlebih sang buah hati.

Akan tetapi di sisi lain, Insanul juga berusaha realistis melihat kondisi yang terjadi saat ini.

"Kalau dari saya sendiri pasti inginnya mempertahankan, tetapi, kami melihat kondisi ini sudah sangat ini ya, carut-marut, sudah berlarut-larut. Enggak baik juga jadi konsumsi publik semuanya," tuturnya.

Dia mengaku tengah mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil langkah selanjutnya terkait masa depan rumah tangganya.

