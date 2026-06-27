Konsep Berlari Sambil Peduli Lingkungan Kembali Hadir di Pancasakti Run Edisi 2026
jpnn.com - Pancasakti Run 2026 kembali digelar dengan konsep yang memadukan olahraga lari dan aksi pelestarian lingkungan.
Ketua Pancasakti Run 2026 Hendy Sugiono mengungkapkan penanaman pohon tetap menjadi komitmen utama panitia setelah ajang tersebut selesai digelar.
"Kami akan terus menepati janji seperti Pancasakti Run 2025 lalu yaitu menanam satu pohon untuk satu bib," kata Hendy dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Proses penanaman pohon akan melibatkan perwakilan pelari, komunitas, serta sejumlah influencer untuk menyaksikan langsung kegiatan tersebut.
Rencananya penyelenggaraan Pancasakti Run tahun ini menghadirkan kategori baru, yakni half marathon di 21K setelah sebelumnya 10K dan 5,5K.
"Pancasakti Run 2026 menyiapkan total hadiah podium sebesar Rp 230 juta untuk para pemenang di seluruh kategori, serta berbagai doorprize menarik lainnya. Peserta juga mendapatkan race pack dengan total nilai hingga Rp 1 juta," ujar Hendy.
CEO Pancasakti Group Suwandy Tasmady mengatakan ajang ini tidak hanya menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan dan memperkenalkan nilai perusahaan kepada publik.
"Peserta kategori Half Marathon 21K berkesempatan mengikuti program undian menuju World Marathon Majors 2027 untuk tiga orang pemenang yang mampu finis maksimal 2 jam 30 menit. Ini yang membedakan Pancasakti Run dengan ajang lari lainnya di Indonesia," kata Suwandy.
Event Pancasakti Run 2026 kembali digelar dengan konsep lari yang memadukan aksi pelestarian lingkungan dan olahraga pada Minggu (19/7) mendatang
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