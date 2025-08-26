Konsep DPA Dibahas Kejati Banten, Ditargetkan Masuk RKUHAP
jpnn.com - Kejati Banten menggelar seminar ilmiah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kejaksaan Republik Indonesia.
Seminar ilmiah yang diikuti unsur praktisi, akademisi, dan mahasiswa tersebut membahas tentang 'Optimalisasi Pendekatan Follow Asset dan Follow the Money melalui Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pemenangan Perkara Tindak Pidana'.
Kepala Kejaksaan (Kajati) Banten Siswanto mengatakan DPA merupakan proses penundaan pidana atas seizin majelis hakim dengan tujuan untuk memulihkan aset atas kerugian yang terjadi.
"Jadi, DPA merupakan hal yang baru, karena ke depan setiap perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi harus memaksimalkan bagiamana pemulihan aset," ucap Siswanto kepada JPNN.
"Pemulihan aset yang dimaksud dilakukan korporasi baik kepada negara ataupun korban individu," sambungnya.
Siswanto menjelaskan DPA merupakan hukum acara penundaan penuntutan untuk mendorong pelaku mengungkap kejahatannya sebelum proses pemidanaan diberlakukan.
"Tujuannya supaya menciptakan efesiensi penegakan hukum serta upaya pengembalian aset negara secara maksimal," kata dia.
Supaya DPA bisa diterapkan di Indonesia, kata Siswanto, akan menjadi usulan untuk dimasukkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) baru.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten meyakini melalui Deferred Prosecution Agreement (DPA) kerugian negara bisa dipulihkan. Konsep ini ditargetkan masuk RKUHAP.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pakar: RKUHAP Seharusnya Mencegah Adanya Ego Sektoral Para Penegak Hukum
- KPK Nilai Postur RKUHAP Melemahkan Pemberantasan Korupsi
- DPN Peradi Dukung Komisi III Dalam Pembahasan RKUHAP
- Mahupiki Mendorong RUU KUHAP Mengatur Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Hingga 60 Hari
- RKUHAP Disebut Bakal Bikin Penyidik Polri Superpower
- RDPU Bahas RKUHAP, YLBHI Ungkit Soal Imunitas Advokat