Konsep Sehat dan Menyenangkan, Holywings Peduli Gelar Korean Dance

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli kembali mengadakan kegiatan olahraga yang mengusung konsep sehat dan menyenangkan melalui Korean Dance di Helen’s Night Mart Tanjung Duren.

Kegiatan tersebut menjadi alternatif olahraga modern yang memadukan gerakan tari energik dengan iringan musik K-Pop, sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk tetap aktif bergerak.



Acara Korean Dance itu diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan usia. Dengan koreografi yang dinamis dan penuh semangat, para peserta diajak bergerak aktif mengikuti instruktur, menciptakan suasana olahraga yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga menghibur. Antusiasme peserta terlihat sejak awal hingga akhir kegiatan.



Selain memberikan pengalaman olahraga yang menyenangkan, Korean Dance juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan.

Gerakan yang cepat dan ritmis membantu meningkatkan kebugaran jantung, melatih koordinasi tubuh, serta meningkatkan kelenturan dan keseimbangan. Aktivitas itu juga efektif membakar kalori, sehingga baik untuk menjaga berat badan ideal.



Tidak hanya bermanfaat bagi fisik, Korean Dance juga berdampak positif pada kesehatan mental. Iringan musik yang ceria dan suasana kebersamaan dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, serta menumbuhkan rasa percaya diri bagi para peserta.

Baca Juga: Begini Cara Holywings Peduli Dukung Upaya Mitigasi Banjir di Jakarta

Salah satu peserta, Rina, mengaku sangat menikmati kegiatan Korean Dance yang diselenggarakan oleh Holywings Peduli.

"Olahraga ini seru dan tidak membosankan. Selain badan jadi lebih berkeringat, suasananya juga menyenangkan karena dilakukan bersama-sama dengan iringan musik K-Pop,” ungkapnya.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen untuk terus mendorong gaya hidup sehat dengan pendekatan yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat.

"Kami ingin mengajak masyarakat untuk berolahraga dengan cara yang fun dan kekinian. Korean Dance menjadi pilihan karena manfaatnya lengkap, baik untuk kesehatan fisik maupun mental,” jelas Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Selain olahraga bersama Holywings Peduli yang bekerja sama dengan Helens Night Mart Tanjung Duren juga memberikan hiburan.

Hiburan itu berisikan lomba lomba yang bertajuk 'Pesta Rakyat' yang diperuntukkan khususnya untuk warga yang datang yang berasal dari kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat.



Lomba pertama yakni games lempar sumpit berhadiah handphone dan sembako. Dilanjutkan dengan perlombaan estafet gelas, dimana kelompok peserta mengoper gelas ke peserta lainnya hingga sampai di peserta terakhir. Kesuksesan acara ini menunjukkan komitmen Holywings Peduli dan kontribusi positif dalam menjalankan nilai-nilai kepedulian sosial kepada masyarakat.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian hadiah menarik bagi peserta yang paling aktif selama kegiatan berlangsung.



Melalui kegiatan ini, Holywings Peduli berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa olahraga tidak selalu harus dilakukan secara monoton, melainkan bisa dikemas secara kreatif, menyenangkan, dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan. (jpnn)