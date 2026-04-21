Konsep Umrah Kekinian Jadi Daya Tarik Baru bagi Generasi Milenial dan Gen Z

jpnn.com, JAKARTA - PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group sebelumnya dikenal sebagai salah satu pelopor inovasi dalam industri travel umrah di Indonesia.

Perusahaan ini dinilai membawa pendekatan baru yang membuat ibadah umrah lebih inklusif bagi berbagai kalangan.

Pengamat industri travel umrah, Syahdan, menyebut Hanania memiliki peran penting dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap umrah.

“Hanania berhasil membawa angin segar ke industri umrah. Mereka punya visi ‘semua bisa umrah’ dan itu diwujudkan melalui inovasi nyata,” ujar Syahdan .

Menurutnya, pendekatan tersebut mampu meruntuhkan anggapan bahwa umrah hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Dengan konsep yang lebih modern, umrah menjadi lebih dekat dengan generasi muda.

Sejumlah inovasi diperkenalkan, seperti penyediaan fotografer profesional, tour guide, dan tour leader dalam setiap perjalanan jemaah. Fasilitas ini dinilai memberikan pengalaman berbeda dibanding layanan travel umrah pada umumnya.

Selain itu, Hanania juga menggagas program Umroh Entrepreneur Journey. Program ini memungkinkan jemaah untuk menjalankan ibadah sekaligus mengikuti kegiatan pembelajaran bisnis secara langsung selama perjalanan.

Program tersebut diikuti berbagai kalangan, termasuk figur publik dan pelaku usaha nasional. Kehadiran mereka dinilai turut memperluas segmentasi pasar umrah di Indonesia.