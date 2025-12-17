Konser 100 Musisi Heal Sumatra Kumpulkan Rp 17 Miliar untuk Korban Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses dengan konser pertama di T Space Bintaro, Konser 100 Musisi Heal Sumatra kedua kembali digelar di Avenue of the Stars, Lippo Mall Kemang pada 16 Desember 2025.

Konser kemanusiaan tersebut melibatkan musisi dari berbagai generasi dan genre. Kegiatan itu bukanlah penutup, melainkan penegasan bahwa solidaritas tidak berhenti di panggung.

Gerakan itu secara resmi diteguhkan sebagai inisiatif kemanusiaan berkelanjutan yang akan terus bergerak selama pemulihan Sumatera belum tuntas dan siap hadir kembali apabila bencana serupa terjadi di kemudian hari.



Di tengah situasi bencana hidrologis yang semakin sering melanda Indonesia, para musisi lintas generasi bersama publik memilih untuk tidak menjadikan kepedulian sebagai momen sesaat.

Hingga konser kedua berlangsung, total donasi yang telah dihimpun mencapai Rp17,094,300,275 (per pukul 22.00 WIB, Selasa, 16 Desember 2025) dan proses penggalangan dana terus dilanjutkan hingga kondisi para penyintas benar-benar pulih.



Donasi yang dihimpun mencakup bantuan dalam bentuk dana tunai serta sebagian bantuan barang, dengan nilai komitmen masing-masing sebesar Rp1 miliar dari setiap perusahaan.

Dukungan tersebut berasal dari BNI, BRI, Mandiri, BSI, BTN, Telkomsel, Pertamina, PLN, dan lainnya. Komitmen itu menjadi wujud nyata solidaritas dan kolaborasi BUMN dalam mendukung upaya kemanusiaan serta percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak.



Ikang Fawzi, mewakili musisi generasi 80an yang terlibat, menekankan kuatnya hubungan timbal balik antara musisi dan masyarakat.

"Kita sama-sama manusia. Apa yang terjadi hari ini adalah bentuk penghargaan masyarakat kepada musisi, dan sebaliknya. Hubungan musisi dengan masyarakat itu luar biasa, dan di momen seperti ini, hubungan itu terasa sangat nyata," ungkap Ikang Fawzi.



Dari generasi 90an, Armand Maulana yang juga vokalis GIGI melihat musik sebagai medium yang memiliki kekuatan sosial yang unik dan adaptif dalam situasi krisis.

"Musik itu istimewa, sangat berpengaruh, dan mungkin yang paling adaptif. Pengaruh musisi kepada pendengarnya sangat besar. Karena itu, saya bersama founders, mengajak musisi-musisi yang sudah lama berkarya untuk ikut bergerak bersama, bukan hanya tampil, tapi hadir secara nyata," beber Armand Maulana.



Seluruh donasi yang dihimpun disalurkan melalui model distribusi berbasis kebutuhan, dengan data lapangan sebagai landasan utama dalam menentukan prioritas bantuan.

Cakupan bantuan meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi, logistik pangan dan non-pangan, layanan kesehatan darurat, obat-obatan, hingga dukungan psikososial bagi para penyintas.



Adhityani Putri, Kepala Bidang Sustainability and Social Impact ILUNI UI, menegaskan komitmen transparansi dalam pengelolaan donasi.