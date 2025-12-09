Konser 100 Musisi Heal Sumatra Kumpulkan Rp15,1 Miliar untuk Korban Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan solidaritas lintas profesi sukses menggelar konser amal '100 Musisi Heal Sumatra' yang berlangsung pada tanggal 7 Desember 2025 di Bintaro, Tangerang Selatan.

Total donasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp15.179.230.059 (per tanggal 7 Desember 2025, pukul 21.30 WIB), dan masih bakal terus bertambah.



Acara tersebut digagas sebagai bentuk gerak cepat gotong royong nasional untuk membantu masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Para musisi tampil tanpa dibayar, sementara venue disediakan secara gratis oleh dr. Tompi sebagai tuan rumah penyelenggara.



Dalam konferensi pers, para inisiator Irma Hutabarat, Kadri Mohamad, dan dr. Tompi, serta Pramudya A Oktavinanda selaku Ketua Umum ILUNI UI, menekankan bahwa gerakan ini lahir dari semangat kebersamaan dan keinginan meneruskan tradisi baik yang sebelumnya diperjuangkan oleh mendiang Glenn Fredly.

"Dahulu, Glenn yang selalu turun paling duluan untuk menggerakkan gerakan kemanusiaan seperti ini. Sekarang kami yang meneruskan. Harapannya gerakan ini menjadi kultur baik untuk generasi berikutnya,” ungkap Tompi.

“Begitu ada musibah, kita bergerak tanpa menunggu, tanpa mencari exposure,” tambahnya.



Gerakan tersebut terbukti menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Donasi datang tidak hanya dari korporasi atau organisasi besar, tetapi juga dari individu-individu.

"Ada ibu-ibu driver ojol yang mengumpulkan Rp15.000 hingga Rp20.000 bersama teman-temannya. Ini bukan tentang jumlahnya, tapi tentang niat dan kebersamaan,” ujar Irma Hutabarat.



Para inisiator menekankan bahwa energi positif sama pentingnya dengan bantuan materi, terutama bagi para korban yang kini mengalami trauma mendalam.



Dalam acara ini, ILUNI UI bertindak sebagai lembaga resmi pengelola dan penyalur dana. ILUNI UI telah membuka rekening khusus untuk Heal Sumatra dan memastikan seluruh proses berlangsung transparan.

"Dana yang masuk akan diaudit dan dilaporkan secara berkala. Kami sudah berkoordinasi dengan PMI, yayasan lokal, dan jaringan alumni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” jelas Pram.



ILUNI UI juga menyiapkan dukungan jangka panjang, termasuk relawan tenaga psikolog untuk membantu pemulihan trauma anak-anak dan keluarga di wilayah terdampak.



Kesuksesan konser bakal diteruskan dengan konser lanjutan pada 16 Desember 2025 di Lippo Mall Kemang. Musisi-musisi besar seperti Vina Panduwinata, Rossa, Armand Maulana, Once Mekel, Juicy Luicy, dan banyak nama lain telah dikonfirmasi akan tampil.



Walaupun konser telah selesai, pengumpulan donasi tetap dibuka tanpa batas waktu melalui rekening resmi ILUNI UI. Gerakan itu menjadi bukti nyata bahwa ketika Indonesia bergerak bersama, sekecil apapun kontribusinya, dampaknya dapat menghidupkan harapan. (ded/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru:

