Konser 7080 Memories Night, Hadirkan Nostalgia Musik Era 70-an & 80-an Korea di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Konser 7080 Memories Night Charity Concert digelar di The Ballroom at Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11) malam.

Konser tersebut sukses menghadirkan suasana nostalgia musik Korea Selatan era 1970-an dan 1980-an.

Konser bertajuk 7080 Jakarta Live Concert itu mempertemukan sejumlah penyanyi legendaris Korea Selatan dengan komunitas Korea yang tinggal di Indonesia.

Melalui lagu-lagu yang pernah populer pada masanya, para penonton seakan diajak kembali mengenang masa muda sekaligus merayakan kehidupan yang telah mereka bangun di Indonesia.

Dipandu oleh Hong Seo-beom selaku vokalis OXEN'80, kemeriahan langsung terasa sejak awal acara.

Dia mengaku antusias karena bisa kembali bertemu dengan para penonton di Jakarta.

"Selama ini saya sudah beberapa kali datang ke Indonesia, tapi belum pernah saya merasa sebahagia dan sebersemangat hari ini. Semalam bahkan saya sampai tidak bisa tidur," ujar Hong Seo-beom di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu malam.

Dia juga mengajak para penonton melupakan usia mereka sejenak dan menikmati konser seolah kembali berusia 20 tahun.