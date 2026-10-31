Konser Andrea Bocelli di Borobudur Gaungkan Perdamaian dan Misi Kemanusiaan

jpnn.com - Konser maestro tenor dunia asal Italia Andrea Bocelli bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia, di kawasan Candi Borobudur, Magelang pada Sabtu (31/10/2026), tidak hanya menjadi perayaan perjalanan tiga dekade album legendaris Romanza, tetapi juga membawa pesan kemanusiaan, solidaritas, dan harapan akan perdamaian dunia.

Melalui rangkaian konser Andrea di Indonesia, promotor Shoemaker Live menghadirkan inisiatif penggalangan dana dengan target penyaluran 100.000 pasang sepatu bagi anak-anak di Palestina dan negara-negara lain yang terdampak konflik.

Founder Shoemaker Live, Prajna Murdaya mengatakan inisiatif ini menjadi wujud kepedulian terhadap anak-anak yang menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar akibat situasi kemanusiaan.

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Kehadiran misi sosial tersebut memperluas makna konser, menjadikan musik bukan sekadar medium hiburan, tetapi juga sarana untuk membangun empati, menyatukan masyarakat, dan menggerakkan kepedulian terhadap sesama.

Prajna menyampaikan bahwa konser ini membawa makna yang lebih luas dari sekadar pertunjukan musik. Menurutnya, pesan perdamaian dan persatuan menjadi nilai penting yang ingin disampaikan melalui kehadiran Andrea Bocelli di Indonesia.

"Kami memahami bahwa bagi banyak orang, konser ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar pertunjukan musik. Ada kepedulian mendalam terhadap mereka yang harus menghadapi konflik dan kehilangan. Kami mendengarkan setiap pandangan tersebut dengan hati terbuka," ujar Prajna dalam siaran persnya, Sabtu.

Menurut Prajna, Andrea Bocelli ingin menyampaikan harapan akan perdamaian, terutama bagi mereka yang hingga kini belum dapat merasakannya. Dalam pertunjukan tersebut, salah satu lagu juga akan didedikasikan untuk kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Konser Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia berlangsung pada 31 Oktober 2026 di kawasan Candi Borobudur, Magelang, dan berlanjut pada 3 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.