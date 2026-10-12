Konser Andrea Bocelli Jadi Panggung Promosi Kekayaan Budaya Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Inisiator Qutb Glibal Hery Haryanto Azumi menyambut baik kehadiran maestro tenor dunia Andrea Bocelli ke Indonesia pada Oktober hingga awal November 2026 mendatang.

Dia mengungkapkan musik memiliki kekuatan untuk mempertemukan manusia melampaui batas bangsa, bahasa, dan budaya.

Menurutnya seni dapat memainkan peran penting dalam membangun dialog, menumbuhkan empati, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.

Eks Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu memandang musik bukan sekadar bentuk ekspresi artistik atau hiburan, melainkan juga medium diplomasi kebudayaan yang dapat membuka ruang dialog antarbangsa.

“Musik menjadi jembatan, kebudayaan menjadi ruang perjumpaan, dan kemanusiaan menjadi tujuan bersama," kata Hery Heryanto dalam siaran persnya, Minggu (11/10).

Dia menambahkan upaya membangun saling pengertian tidak selalu harus dimulai melalui forum politik atau diplomasi formal.

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Seni dan kebudayaan juga dapat menjadi ruang bagi manusia untuk saling mengenal, memahami perspektif yang berbeda, serta menghormati identitas masing-masing tanpa harus menghilangkan keragaman.

Dia menjelaskan pendekatan ini sejalan dengan perhatian Qutb Global terhadap dialog lintas peradaban yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, intelektual, dan kemanusiaan.