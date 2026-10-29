Konser Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary di Indonesia Usung Pesan Kemanusiaan dan Perdamaian
jpnn.com, JAKARTA - Shoemaker Live selaku promotor Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat, tokoh agama, pemerhati isu sosial, dan seluruh pemangku kepentingan atas terciptanya ruang dialog yang sehat dan situasi yang kondusif terkait penyelenggaraan konser Maestro Bocelli di Indonesia.
Setelah mendengarkan dengan saksama, menjalin dialog, dan menerima masukan dari berbagai pihak, Shoemaker Live menegaskan penyelenggaraan konser Maestro Bocelli tetap berjalan sesuai rencana.
Shoemaker Live mengambil keputusan ini dengan melihat gambaran utuh dan mempertimbangkan berbagai aspek strategis nasional, khususnya ekosistem pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.
"Terima kasih atas dukungan serta arahan dari Pemerintah Republik Indonesia atas proses penyelenggaraan konser Maestro Bocelli. Kami memahami bahwa bagi banyak orang, ini lebih dari sekadar konser," ujar Prajna Murdaya, Founder Shoemaker Live dalam keterangan pada Kamis (29/10).
Praja menyebut dalam konser ini ada kepedulian mendalam terhadap mereka yang menghadapi konflik dan kehilangan.
"Kami mendengarkan berbagai pandangan tersebut dengan hati terbuka. Maestro Bocelli berdiri di sisi kemanusiaan dan ingin berbagi harapan akan perdamaian, terutama bagi mereka yang saat ini belum dapat merasakannya," ujarnya.
Maestro Bocelli memiliki rekam jejak kontribusi kemanusiaan yang berlandaskan nilai perdamaian, solidaritas, dan kepedulian lintas negara.
Pada 2011, dia mendirikan Andrea Bocelli Foundation (ABF) untuk mendukung berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat.
Shoemaker Live selaku promotor Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat.
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