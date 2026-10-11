Konser Avenged Sevenfold di Jakarta, Energik dan Penuh Nostalgia
jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold kembali memuaskan penggemar di Indonesia. Konser energik dan penuh nostalgia sukses dihadirkan di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (10/10).
Meski sudah 4 kali mengadakan konser di Indonesia, Avenged Sevenfold tetap disambut meriah. Buktinya, konser yang kali ini dipromotori oleh Ravel Entertainment itu dihadiri puluhan ribu penonton.
Sebelum Avenged Sevenfold naik panggung, konser dibuka oleh penampilan musisi Tanah Air yakni St. Loco dan Isyana Sarasvati yang sukses memanaskan suasana stadion.
Tepat pada 21.00 WIB, Avenged Sevenfold naik panggung diiringi bunyi lonceng ikonik dari lagu Nightmare. Suara tersebut menggema ke penjuru stadion. Penonton pun histeris menyambut Matt Shadows (vokal), Synyster Gates (gitar), Zacky Vengeance (gitar), Johnny Christ (bass), dan Brooks Wackerman (drum).
Avenged Sevenfold langsung menggeber panggung lewat lagu Nightmare. Saking energiknya, drummer, Brooks Wackerman, sempat mengalami masalah pada pedal drum.
"Double pedal Brooks baru saja rusak. Bagaimana caranya kamu bisa main sekeras itu? Kami tahu kamu memang monster," kata Matt Shadows di JIS, Jakarta pada Sabtu (10/10) malam.
Setelah kru gesit memperbaiki drum Brooks Wackerman, Avenged Sevenfold melanjutkan penampilan. Nostalgia bersama pada penggemar, Deathbat, baru dimulai.
Band yang telah memiliki sedikitnya 8 album studio itu kini membawa masa-masa kejayaan musik rock era 2000-an lewat beberapa lagu andalan.
Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold kembali memuaskan penggemar di Indonesia.
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