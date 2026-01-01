Konser BTS Diupayakan Digelar di JIS, Pramono Anung Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop, BTS akan menggelar konser di Jakarta pada 26-27 Desember 2026 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengupayakan konser BTS diadakan di Jakarta International Stadium (JIS).

"Saya meminta secara khusus kepada Dirut JIS untuk bisa mengejar BTS tanggal 26-27 Desember 2026 di Jakarta kalau bisa main di JIS, itu akan sangat baik sekali," kata Pramono Anung dilansir Antara, Minggu (25/1).

Menurutnya, layanan transportasi menuju kawasan JIS sudah lebih baik seperti, kereta Commuter Line maupun Transjakarta.

Sementara untuk parkir kendaraan saat konser BTS, masyarakat bisa memanfaatkan area di Ancol.

"Orang dengan mudah akan datang ke JIS karena KRL ada, Transjakarta ada, sehingga betul-betul area ini bisa menjadi area yang promising (menjanjikan) di kemudian hari," jelasnya.

Pramono Anung menyebut jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan JIS dan Ancol sedang dibangun.

JPO tersebut ditargetkan dapat digunakan pada Juni 2026 mendatang.