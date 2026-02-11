menu
Konser Comeback BTS di London Pecahkan Rekor Kapasitas Penonton

Grup idola asal Korea Selatan BTS (Bangtan Sonyeondan). Foto: Big Hit Entertainment.

jpnn.com, JAKARTA - Konser comeback BTS di Stadion Tottenham Hotspur, London, Inggris, dilaporkan memecahkan rekor kapasitas penonton tertinggi untuk konser tunggal di lokasi tersebut.

Promotor Live Nation UK menyebut pertunjukan ini akan menjadi salah satu konser terbesar yang pernah digelar di stadion tersebut.

Melalui media sosial resminya, Live Nation UK menyampaikan bahwa fandom BTS, ARMY, menciptakan kapasitas pertunjukan tunggal terbesar sepanjang sejarah stadion.

“Fandom BTS, ARMY, menciptakan kapasitas pertunjukan tunggal tertinggi,” tulis Live Nation UK, seperti dikutip Korea Herald, Minggu (8/2/2026).

BTS dijadwalkan menggelar dua konser di Stadion Tottenham Hotspur pada 6 dan 7 Juli 2026.

Kedua pertunjukan tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 120 ribu penggemar dengan konsep panggung 360 derajat.

Menurut Ticketmaster, tiket untuk kedua konser di London terjual habis dalam waktu kurang dari 30 menit.

Stadion Tottenham Hotspur yang berkapasitas sekitar 62 ribu penonton itu sebelumnya juga pernah menjadi lokasi konser artis internasional seperti Beyoncé, Travis Scott, dan grup K-pop Stray Kids.

Konser comeback BTS di London pecahkan rekor kapasitas penonton tertinggi di Stadion Tottenham Hotspur.

