Konser di Jakarta, The Weeknd Kenang Momen 8 Tahun Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Konser The Weeknd di Jakarta International Stadium (JIS) pada hari pertama, Sabtu (26/9) malam berlangsung meriah.

Pertunjukan awalnya dibuka oleh disjoki (DJ) asal Jepang Yousuke Yukimatsu yang naik panggung sekitar pukul 19.46 WIB.

Dia tampil memainkan musiknya selama kurang lebih 30 menit dan sukses membangkitkan semangat para penonton yang sudah memadati area konser.

Kemudian, tepat pukul 21.00 WIB, The Weeknd hadir di tengah-tengah panggung mengenakan topeng yang di bagian matanya terdapat laser berwarna hijau, dan memakai jubah.

Seruan dan teriakan penonton seketika menggema di area JIS, begitu The Weeknd tampil di atas panggung.

Lagu Baptized In Fear membuka penampilan penyanyi asal Kanada tersebut. Dilanjutkan dengan sederet lagu hitsnya yang lain, seperti 'After Hours', 'Starboy', dan 'Heartless'.

Kemudian, Abel Makonnen Tesfaye atau yang dikenal dengan The Weeknd melepas topeng yang dikenakannya. Jubah yang sebelumnya dipakai pun telah dilepas.

Suara teriakan antusias penonton kembali terdengar ketika wajah sang superstar global itu akhirnya terlihat jelas.